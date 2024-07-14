(لوحة ومنحوتة)… معرض للفنان التشكيلي محمد حمود في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

افتتحت مديرية ثقافة دمشق اليوم المعرض الفردي العاشر للفنان التشكيلي محمد حمود بعنوان “لوحة ومنحوتة”، وذلك في المركز الثقافي العربي بـ “أبو رمانة”.

واحتوى المعرض الذي تميز بأسلوب جديد للفنان حمود 26 لوحة، ولكل لوحة منحوتة تماثلها في المضمون.

وبين حمود لمراسلة سانا أن الفن التشكيلي رسالة إنسانية وبصرية أظهرها في لوحاته القادمة من طرطوس إلى دمشق ليقدمها للمتلقي بكل ما تحتويه من فائدة وقيم جمالية وروحية.

والجدير بالذكر أن المعرض مستمر لغاية الـ 18 من الشهر الجاري.

زينب علي

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