في طرطوس… زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وعلاقتها بالتنمية المستدامة في ورشة عمل

طرطوس-سانا

زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وعلاقتها بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وتضافر جهود العمل الحكومي مع الجهات والجمعيات الأهلية في هذا المجال، شكلت أهم محاور ورشة عمل نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بالتعاون مع محافظة طرطوس اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

وناقش المشاركون في الورشة أهمية تعاون مختلف الجهات للوصول إلى تنمية مستدامة تحقق النمو الاقتصادي، بالاعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية وخصوصية كل منطقة واحتياجاتها التنموية، وضرورة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها بما يحقق الاستثمار الأمثل ويوفر فرص العمل، مع استعراض أبرز التحديات التي تواجه عملية التنمية، كعمالة الأطفال والانزياحات السكانية وزواج القاصرات والتنوع الجغرافي.

وبين محافظ طرطوس فراس الحامد في كلمته أن السياسة السكانية لمحافظة طرطوس ترتكز على مجموعة من المبادئ، في مقدمتها الإنسان الذي هو أداة التنمية وهدفها النهائي، والأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، والحقوق الاجتماعية والتكامل ما بين التنمية السكانية والتنمية المستدامة المتوازنة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المبادرات المجتمعية بتعزيز برامج الأسرة والسكان والبيئة لاستثمار الخبرات وصولاً إلى مجتمع صحي سليم ومعافى.

واستعرضت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، المهندسة سمر سباعي الحالة العامة للسكان في سورية، والتقرير الذي أعدته الهيئة بناء على مقاربة الإحصائيات الدولية والبيانات التفصيلية على أرض الواقع، مؤكدة أهمية لفت الأنظار إلى الملف السكاني الذي ينعكس اليوم على جميع مرافق الحياة، بدءاً من الصحة الإنجابية وصولاً إلى التغير المناخي، مع إشارتها إلى أن مكتب فرع الهيئة في طرطوس سيباشر عمله ليكون الفرع الرابع لها على مستوى سورية.

من جهته قدم مدير القضايا الأسرية في الهيئة، الدكتور وضاح الركاد مقارنة لأبرز التطورات السكانية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية في مختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحديث الوثائق السكانية على المستوى المحلي، وتقدم اليوم في هذه الورشة أبرز التحديات على المستوى العالمي، مع الإضاءة على تقرير الحالة السكانية في سورية وخصوصية محافظة طرطوس، للبدء بالتمهيد لإعداد سياسة سكانية محدثة تتلاءم مع احتياجات وأولويات المحافظة.

كما قدمت مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي بالمحافظة، المهندسة نهى مكنّا عرضاً شاملاً للبيانات والإحصائيات الخاصة بمحافظة طرطوس، والتي تعبر عن الواقع الراهن، لناحية القطاع الخدمي في مجالات الصحة والاتصالات والمياه والكهرباء وغيرها، إضافة إلى الواقع التنموي الاقتصادي، وفي مقدمته الزراعي والسياحي، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد دراسة لاحقة لتحديث وثائق السياسة السكانية بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، واقتراح مشاريع من شأنها رفع الحالة التنموية بالمحافظة.

فاطمة حسين

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