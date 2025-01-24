فولودين: الناتو يقاوم رغم أنه بات من الماضي

موسكو-سانا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس كبير، وأن الناتو والدول غير الصديقة أصبحا شيئاً من الماضي.

ونقلت روسيا اليوم عن فولودين قوله في حديث تلفزيوني: “هناك الكثير من الدول التي ترغب في الوقت الراهن بالسير على الطريق نفسه، وهناك طابور من الراغبين ولكن لن يتم قبول الجميع”، مشيراً إلى أن مجموعة بريكس باتت تضم حالياً 10 دول ولكن عدد الدول الراغبة يزداد.

وأضاف فولودين: عندما يجري الحديث عن الناتو وعن تصرفات الدول غير الصديقة بشكل عام، يمكن القول إنها باتت من الماضي وهذا الماضي سيقاوم من أجل الحفاظ على مواقعه.

وتولت روسيا رئاسة مجموعة بريكس في الأول من كانون الأول من هذا العام الذي بدأ بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة – فبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا باتت المجموعة تضم الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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