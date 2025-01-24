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طقس الغد… الجو صيفي عادي وهطولات مطرية محلية محتملة في المنطقة الساحلية

2024-07-14

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي، مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية وعشوائية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية، مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر، تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة بالمناطق الوسطى والجنوبية، وتثير الغبار والأتربة في المناطق الداخلية، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق36 / 21
المنطقة الجنوبية33 / 22
المرتفعات الجبلية29 / 18
المنطقة الوسطى34 / 23
المنطقة الساحلية32 / 23
المنطقة الشمالية36 / 24
منطقة الجزيرة42 / 26
المنطقة الشرقية42 / 29
منطقة البادية39 / 24

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