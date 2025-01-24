كنعاني: إجراءات أمريكا الأحادية تقوض السلام والأمن الإقليميين

طهران-سانا

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالإجراءات الأمريكية أحادية الجانب وعلى رأسها إدراج كوبا على قائمة داعمي الإرهاب، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن كنعاني قوله: إن الإجراءات الأمريكية الأحادية بما فيها إدراج كوبا على قائمة داعمي الإرهاب تضاد كامل مع القواعد الدولية المعترف بها، وتكرارها يقوض أساس السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وأوضح أن التوجهات الأحادية لبعض الدول وعلى رأسها الإدارة الأمريكية في اعتماد البدع وإيجاد قوائم أحادية ناتجة عن التوجهات السياسية النفعية والمتغطرسة.

وأعرب كنعاني عن تضامن بلاده الكامل مع كوبا ودعمها الحازم لجهود الحكومة الكوبية لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية وجعل واشنطن تتحمل المسؤولية.

وأبقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً اسم جمهورية كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ورفعه فقط من قائمة الدول التي لا تتعاون مع الجهود الأمريكية للقضاء على الإرهاب بشكل كامل.

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