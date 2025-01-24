إعادة تأهيل وتجميل سوقي الصاغة والقباقبية وأجهزة الإنارة بقوس باب شرقي بدمشق القديمة

دمشق-سانا

بدأت محافظة دمشق بالتعاون مع الفعاليات التجارية والمجتمع المحلي بإعادة تأهيل وتجميل سوقي الصاغة والقباقبية، إضافة إلى تأهيل أجهزة الإنارة بقوس باب شرقي.

مدير مديرية دمشق القديمة المهندس رشاد دعبل صرح لـ سانا أن المحافظة بدأت وبالتعاون مع الفعاليات التجارية والمجتمع المحلي بإعادة تأهيل وتجميل سوقي الصاغة والقباقبية، وتأهيل أجهزة الإنارة بقوس باب شرقي والمنطقة المحيطة لتأمين الإنارة الدائمة لها.

واعتبر أن الهدف الأساسي ينبع من الإيمان بضرورة إعادة الألق لدمشق القديمة، لتعود كما كانت مقصد السياح العرب والأجانب الذين أحبوا الفيحاء وشوارعها التي تعبق بالحضارة والجمال.

غصوب عبود

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