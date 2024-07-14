استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في الأراضي المحتلة عام 1948

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية بطولية في الأراضي المحتلة عام 1948، أسفرت عن إصابة 4 من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن محمد شهاب 27 عاماً، من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وصل إلى مدينة الرملة المحتلة غرب القدس، ودهس عدداً من جنود الاحتلال ومستوطنيه، ما أسفر عن إصابة 4 منهم، قبل أن يرتقي شهيداً برصاص الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية أكدت أن العملية البطولية في مدينة الرملة رد طبيعي على حرب الإبادة الوحشية، والمجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحملات الترويع والقمع والإرهاب في الضفة الغربية، والتي تواصل حكومة الاحتلال الإرهابية تنفيذها، في انتهاك فاضح لكل القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية.

وشددت على أن جرائم الاحتلال المتصاعدة، والاستهداف الجبان لمخيمات النازحين والأحياء السكنية في غزة، والانتهاكات في الضفة وضد الأسرى في معتقلات الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على المقاومة، وتصميماً على تصعيد العمليات ضد الاحتلال في كل مكان من الأرض المحتلة، حتى استعادة الحقوق كاملة، ودحر الاحتلال الفاشي عن الأرض والمقدسات.

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