الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة ويدمر قطاراً عسكرياً أوكرانيا و33 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة حسنت خلال الـ 24 ساعة الماضية مواقعها، وأحبطت هجمات قوات نظام كييف وحررت بلدة أوروجاينوي، ودمرت 11 مستودعاً، وقطاراً محملاً بالمعدات العسكرية الغربية و33 طائرة مسيرة والعديد من الآليات العسكرية المختلفة على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” الروسية هزمت تشكيلات العدو في مواقع بمنطقتي سومي وخاركوف، وصدت هجومين لقوات كييف فقدت خلالهما القوات المهاجمة نحو 150 جندياً وخمس شاحنات صغيرة، وتسعة مدافع ميدان.

واحتلت وحدات مجموعة قوات “الغرب” الروسية مواقع أكثر فائدة وهزمت العديد من التشكيلات العسكرية الأوكرانية في مواقع بمنطقة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ووصلت خسائر قوات كييف إلى 520 عسكرياً وأربع مركبات عسكرية، وستة مدافع ميدان ومحطة للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.

وألحقت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” الهزيمة بتشكيلات عسكرية أوكرانية في مواقع بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت ثلاث هجمات فقدت خلالها قوات كييف نحو 540 جندياً، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع، وتسع مركبات عسكرية، وتسعة مدافع ميدان ومحطة للحرب الإلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات وستة مستودعات للذخيرة الميدانية.

وهزمت وحدات من مجموعة القوات “المركزية” تشكيلات أوكرانية في مواقع من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ست هجمات أسفرت عن مقتل 300 عسكري وثلاث مركبات قتالية مدرعة و8 سيارات و8 مدافع ميدان وراجمة صواريخ.

واستولت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” على بلدة أوروجاينوي وتقوم بتطهيرها من الألغام، فيما ألحقت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” الهزيمة بتشكيلات قوات نظام كييف في مواقع بمناطق دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه وخيرسون وتم القضاء على 70 عسكرياً وتدمير أربع مركبات عسكرية وثلاثة مدافع ميدان ومحطة للاستطلاع الإلكتروني ومحطة رادار “آر بي إس-42” للاستطلاع الجوي إسرائيلية الصنع، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.

واستهدفت القوات الروسية المشتركة قطاراً للسكك الحديدية يحمل أفراداً ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في محطة التفريغ وكذلك المواقع القتالية لمنظومات صواريخ “إيريس” الألمانية الصنع، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 33 طائرة بدون طيار، واعترضت عشرة صواريخ من طراز “هيمارس” أمريكية الصنع.

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