12 شهيداً في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

القدس المحتلة-سانا

استشهد 12 فلسطينياً، وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرسة تابعة لوكالة “الأونروا”، تؤوي عدداً كبيراً من النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 282 على القطاع إلى 38584 شهيداً و88881 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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