مهندسو دمشق وريفها يؤكدون أهمية اختيار المرشحين الأقدر على البيئة القانونية لنهضة عمرانية

دمشق-سانا

تطوير التشريعات وتوفير البيئة القانونية المناسبة في مجال مشروعات البناء والعمران والارتقاء بواقع قطاع المهندسين، كانت أبرز المطالبات التي تمناها مهندسون في فرع دمشق وريف دمشق لنقابة المهندسين من المرشحين إلى انتخابات مجلس الشعب القادمة.

وفي حديث لـ سانا أكد المهندسون أهمية سعي أعضاء مجلس الشعب الجدد لتلبية مطالب المواطنين ومعالجة قضاياهم مع الجهات الوزارية المعنية، بما يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية وتنميتها، ومعالجة مشكلات المواطنين بشفافية والمساهمة في تحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي وتوفير فرص عمل.

المهندسة رندة حشيش المشرفة على لجنة المهندسات السوريات لفتت إلى أن المطلوب من أعضاء المجلس الجدد العمل على تطوير مختلف القطاعات وإعداد البيئة التشريعية المناسبة التي تحقق الفائدة المرجوة لجميع شرائح المجتمع، وإيصال صوت الناس ومطالبهم بشفافية وموضوعية.

رئيسة قسم المعلوماتية في فرع ريف دمشق لنقابة المهندسين المهندسة هناء محمود رأت أن التماس اليومي مع قضايا المواطنين من أهم المهام المنوطة بأعضاء مجلس الشعب، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين واقع المهندسين ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم وخاصة ما يتصل بالأجور والرواتب وطبيعة العمل، وأن يكون الأعضاء الجدد على دراية تامة بهذه المطالبات والتحديات.

وبين المهندس محمد العويس ضرورة تطوير التشريعات المناسبة وإيجاد البيئة القانونية التي تتيح تطوير مختلف القطاعات وتحقيق المرونة في تنمية المشاريع البنائية، والارتقاء بواقع قطاع المهندسين في سورية من الناحية المهنية والمعيشية.

وأشار المهندس محمد سمير بني المرجة إلى أن هذا الاستحقاق الوطني يمثل حقاً لكل مواطن وفق ما نص عليه الدستور، والمساهمة في اختيار أعضاء في المجلس من أصحاب الكفاءات والتأثير في المجتمع، لجهة القدرة على نقل هموم المواطنين ومطالبهم إلى القبة البرلمانية.

مدا علوش ومحمد السليمان

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