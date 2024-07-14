حزب الاشتراكيين العرب: المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشعب خطوة وطنية مهمة

دمشق-سانا

أكد حزب الاشتراكيين العرب التزامه الثابت بالاستحقاق الدستوري الذي تمثله انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والوحدة والمشاركة النشطة في العملية الانتخابية.

وأوضح الحزب في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه من الضروري أن نتحد جميعاً لدعم عملية الإصلاح والمصالحة الوطنية بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، رئيس الجبهة الوطنية التقدمية، ولا سيما بعد التحديات وسنوات الألم التي واجهتها سورية، بما في ذلك الإرهاب والعدوان الخارجي الهادف إلى تقويض السيادة والاستقرار.

وأكد الحزب أن المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية خطوة وطنية مهمة نحو إعادة بناء بلدنا واستعادة مكانته على الساحة الدولية، معلناً عن دعمه الكامل لحزب البعث العربي الاشتراكي ومرشحي قائمة الوحدة الوطنية.

وجدد الحزب في بيانه التزامه بالعمل إلى جانب حزب البعث العربي الاشتراكي في تحمل المسؤولية الكاملة في تعزيز الرؤية المشتركة لسورية مزدهرة وموحدة، داعياً جميع السوريين إلى الوقوف معاً بوحدة وتصميم والتزام لا يتزعزع من أجلها.

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