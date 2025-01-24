محافظة الحسكة تنهي الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الشعب

الحسكة-سانا

أنهت محافظة الحسكة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقامة انتخابات مجلس الشعب الدور الرابع التي ستنطلق صباح يوم غد.

وبين رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي فاضل النوح في تصريح لمراسل سانا أنه تم تحديد 177 مركزاً انتخابياً في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما، فيما بلغ عدد المتنافسين النهائي 75 مرشحاً يتنافسون على 14 مقعداً في الفئتين أ و ب.

وبين القاضي نوح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، حيث ستتواجد لجان المراكز الانتخابية في الصباح الباكر من يوم غد ضمن مراكزها المحددة، لتحضير الصناديق والتجهيزات اللازمة للانتخاب ليتم فتح هذه الصناديق في تمام الساعة السابعة صباحاً وتستمر العملية حتى السابعة مساء ما لم تقم اللجنة العليا للانتخابات بتمدد فترة الانتخاب.

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