SCS-NET
الشريط الإخباري

141 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

2024-07-14

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 141 شهيداً و400 جريح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 282 على القطاع ارتفع إلى 38584 شهيداً و88881 جريحاً فيما، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد فلسطينيان في قصف الاحتلال محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني بقصف الاحتلال المدفعي منطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

خمسون شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved