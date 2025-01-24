ستة لاعبين سوريين يشاركون في أولمبياد باريس 2024… وطموحهم رفع علم سورية على منصات التتويج

دمشق-سانا

العد التنازلي بدأ لانطلاق أولمبياد باريس 2024 الحدث الرياضي الأضخم الذي طال التحضير له، والمقرر اقامته في السادس والعشرين من الشهر الجاري ولغاية الحادي عشر من الشهر القادم في العاصمة الفرنسية التي ستستضيف أولمبياد 2024، بعد 100عام من آخر مرة احتضنت فيها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1924، ويتضمن الأولمبياد بنسخته الحالية 329 مسابقة في 32 لعبة رياضية يتنافس فيها 10500 رياضي ورياضية.

حضور سورية في النسخة الحالية سيكون للمرة الخامسة عشرة والذي بدأ عام 1948وانتظمت مشاركاتها اعتباراً من أولمبياد موسكو 1980.

وسيمثلنا في أولمبياد باريس الفارس عمرو حمشو في منافسات قفز الحواجز والرباع معن أسعد في منافسات وزن فوق 109 كغ ولاعبة ألعاب القوى اليسار يوسف في منافسات مسابقة 100 متر جري، والسباح عمر عباس في منافسات مسابقة 200 متر حرة ولاعب الجودو حسن بيان في منافسات وزن تحت 73 كغ، ولاعب الجمباز ليث نجار.

وتأهل الفارس عمرو حمشو إلى أولمبياد باريس، بعد أن حقق النقاط المطلوبة للتأهل عن المجموعة المنضمة إليها سورية حسب تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية والتي تضم عدداً من الدول العربية والإفريقية، وبلغ الرباع معن أسعد الأولمبياد بعد نيله النقاط التأهيلية في جميع المحطات وآخرها ذهبية بطولة آسيا، أما اللاعبون ليث نجار وعمر عباس وحسن بيان واليسار يوسف فحصلوا على بطاقة دعوة للمشاركة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية .

محمد الرحيل وهناء صقور

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