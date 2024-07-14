بيسكوف: أمام روسيا والولايات المتحدة فرصة لإيجاد أرضية مشتركة

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا يزال من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تُبذل في هذا الصدد على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، قال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك: “نحن الآن في مرحلة مواجهة عميقة ودقيقة لكن هذا ممكن ولو كان ذلك مستحيلاً لماتت مهمة الدبلوماسية منذ زمن بعيد”، وأشار إلى أن الدبلوماسيين والعسكريين هم من يقومون بالجزء الأكبر من العمل حالياً.

وفي سياق آخر، شدد بيسكوف على أن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الأخيرة التي استضافتها واشنطن في وقت سابق هذا الشهر تشكل تهديداً لروسيا.

وبشأن مباحثات السلام مع أوكرانيا اعتبر بيسكوف أن الظروف غير مهيأة بعد لعقد مثل هكذا مباحثات.

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