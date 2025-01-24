اللاذقية أولاً ببطولة الجمهورية لملاكمة الناشئين

اللاذقية-سانا

تصدر منتخب اللاذقية للملاكمة الترتيب العام لبطولة الجمهورية لفئة الناشئين التي أقيمت بطرطوس بإحرازه 11 ميدالية متنوعة.

ونال المنتخب 6 ميداليات ذهبية، أحرزها الحسن متوج بوزن 46 كغ ويمان أحمد بوزن 50 كغ وزين داؤود بوزن 5 كغ وسلمان الحسين بوزن 63 كغ ومحمد العجي بوزن 66 كغ وسمير حماد بوزن 70 كغ.

ونال الحمزة موسى فضية وزن 52 كغ وزين الطويل فضية وزن 54 كغ أما البرونزيات فكانت من نصيب نديم حبيب بوزن 60 كغ وسليمان ماوردي بوزن 75 كغ ونصر نصرة بوزن فوق 80 كغ.

رئيس اللجنة الفنية للملاكمة باللاذقية سام عبيدة أشار في تصريح لـ سانا إلى المستوى المهاري الجيد للاعبي المنتخب، والذي يعد مؤشراً على تطور قاعدة اللعبة في المحافظة، متوقعاً للاعبين مزيداً من النتائج المتقدمة في البطولات القادمة.

نبيل علي

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