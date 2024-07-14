الإمارات تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات المجازر والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.

ووفق وكالة وام الرسمية شددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة على أهمية حماية المدنيين والمؤسسات المدنية بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

ووصل عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في منطقة المواصي غرب خان يونس إلى 90 شهيداً على الأقل وإصابة 300 آخرين، كما استشهد 22 آخرون في مجزرة مماثلة في مخيم الشاطئ غرب غزة.