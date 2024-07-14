الدفاعات الروسية تدمر موقعاً عسكرياً أوكرانياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز سو 34 دمرت موقعاً ومقراً مؤقتاً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن “طاقم مقاتلة “سو 34″ فرط الصوتية ومتعددة المهام التابعة لقوات الجوفضائية الروسية استهدف نقطة ومقر انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لمسؤولية وحدات من مجموعة قوات الشمال في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا”.

وأضافت الوزارة: إنه “تم تنفيذ الضربة بقنبلة جوية من طراز فاب 3000 شديدة الانفجار مزودة بوحدة للتوجيه والانقضاض على الهدف، والتي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط الاتصال القتالي”.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في الـ 24 من شباط 2022 عامها الثالث، والهادفة إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا لسنوات للاضطهاد والإبادة من نظام كييف.

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