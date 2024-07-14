الاتصالات: إمكانية تقديم اعتراض لإعادة استفادة المستبعدين من الدعم بعد عودتهم من السفر

دمشق-سانا

ذكرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أنه يمكن للمواطن صاحب البطاقة الإلكترونية أن يتقدم بطلب اعتراض لإعادة استفادة أحد أفراد أسرته المستبعد من الدعم بسبب السفر، وذلك بعد عودته إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام أنه بإمكان المواطن تقديم طلب عبر منصة الاعتراضات في حال وجود الشخص المراد تقديم الاعتراض لأجل إعادة استفادته من الدعم داخل البلاد لمدة تتجاوز 90 يوماً.

وبينت الوزارة أنه بعد أن يدخل المواطن إلى الموقع الإلكتروني www.cs.sy يدخل رقمه الوطني، ورقم بطاقته الإلكترونية، ثم يضغط زر استفادة باللون البرتقالي، حيث يملأ البيانات الموضحة، ثم يرفق صورة بطاقته الشخصية من الوجهين بالمكان المخصص على ألا يتجاوز حجم كل صورة 200 كيلو بايت، وبعدها يختار خيار اعتراض (باللون الأخضر) لتظهر له رسالة تبين تسجيل اعتراضه بنجاح.

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