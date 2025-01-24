المقاومة اللبنانية تستهدف انتشاراً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في موقع حدب يارين

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة صباح اليوم انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية”.
وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس عشر عمليات نوعية ضد مواقع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة محققةً إصابات مؤكدة ومباشرة.
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