المقاومة اللبنانية تستهدف انتشاراً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في موقع حدب يارين

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم انتشاراً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف مقاتلو ‌‏المقاومة صباح اليوم انتشاراً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية”. ‏

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس عشر عمليات نوعية ضد مواقع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة محققةً إصابات مؤكدة ومباشرة.

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