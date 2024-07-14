الدفاع الصينية: التدريبات الصينية الروسية في المحيط الهادئ ليست موجهة ضد طرف ثالث

بكين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات البحرية الصينية الروسية المشتركة في المحيط الهادئ ليست موجهة ضد طرف ثالث، ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: “وفقاً للخطة السنوية والاتفاقيات بين الصين وروسيا بدأت التشكيلات البحرية الصينية والروسية مؤخراً الدورية البحرية المشتركة الرابعة في مياه الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ، وهذه الإجراءات ليست موجهة ضد أطراف ثالثة، ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن”.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أفادت في وقت سابق بأن التدريبات العسكرية الصينية – الروسية، تظهر تصميم وقدرات البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية بشكل مشترك.

وكانت طواقم فرقاطة سوفيرشيني التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي وسفن بحرية صينية أجرت في وقت سابق تدريباً على تفتيش السفن في بحر الفلبين في إطار التعاون الروسي الصيني بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد بيان صادر عن أسطول المحيط الهادئ الروسي أن البحارة الروس والصينيين تدربوا على كيفية إجراء العمليات المشتركة وتنسيق أداء مجموعات التفتيش.

وجرت أول دورية بحرية عسكرية مشتركة لروسيا والصين في المنطقة عام 2021.

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