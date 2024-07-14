الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك: “إن قوات الاحتلال اقتحمت مدن رام الله، الخليل، قلقيلية، طولكرم، جنين، أريحا، والقدس، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب، واعتقلت 30 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها”.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9655.

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