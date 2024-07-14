الحرارة إلى انخفاض مع فرصة لهطل زخات مطرية في بعض المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية وعشوائية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية والغربية، مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً بالساعة، مثيرة للغبار والأتربة في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية وعشوائية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية، مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الأحد الإثنين الثلاثاء دمشق 34 / 21 36 / 22 38 / 23 القنيطرة 25 / 19 28 / 20 29 / 20 درعا 32 / 22 33 / 22 35 / 22 السويداء 30 / 19 31 / 20 32 / 21 حمص 31 / 20 32 / 21 34 / 21 حماة 34 / 22 35 / 23 38 / 23 الحسكة 42 / 27 42 / 26 43 / 26 اللاذقية 31 / 23 32 / 24 32 / 24 طرطوس 30 / 22 32 / 22 32 / 22 حلب 34 / 24 36 / 24 38 / 24 إدلب 32 / 22 34 / 22 35 / 22 دير الزور 41 / 28 42 / 29 43 / 29 الرقة 39 / 25 40 / 25 41 / 25

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