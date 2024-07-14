14 تموز 1937- التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران

دمشق-سانا

1789- سقوط سجن الباستيل في فرنسا، ويعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية.

1937- التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

1958- انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي.

1978- محكمة سوفييتية تصدر حكماً بإدانة ناتان شارنسكي بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الولايات المتحدة.

2002- نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال أثناء استعراض 14 تموز العسكري.

من مواليد هذا اليوم:

1454- أنجلو بوليزيانو، شاعر وكاتب مسرحي إيطالي.

1862- غوستاف كليمت، رسام نمساوي.

1874- الخديوي عباس حلمي الثاني، خديوي مصر.

1913- جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.

1921- جوفري ولكنسون عالم كيمياء إنكليزي، حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1973.

من وفيات هذا اليوم:

1223- الملك فيليب الثاني، ملك فرنسا.

1954- خاسينتو بينابنتي أديب إسباني، حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.

1958- الملك فيصل الثاني، ملك العراق.

أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في فرنسا.