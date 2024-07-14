14 تموز 1937- التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران

دمشق-سانا
1789- سقوط سجن الباستيل في فرنسا، ويعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية.
1937- التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران.
1958- انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي.
1978- محكمة سوفييتية تصدر حكماً بإدانة ناتان شارنسكي بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الولايات المتحدة.
2002- نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال أثناء استعراض 14 تموز العسكري.
من مواليد هذا اليوم:
1454- أنجلو بوليزيانو، شاعر وكاتب مسرحي إيطالي.
1862- غوستاف كليمت، رسام نمساوي.
1874- الخديوي عباس حلمي الثاني، خديوي مصر.
1913- جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.
1921- جوفري ولكنسون عالم كيمياء إنكليزي، حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1973.
من وفيات هذا اليوم:
1223- الملك فيليب الثاني، ملك فرنسا.
1954- خاسينتو بينابنتي أديب إسباني، حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.
1958- الملك فيصل الثاني، ملك العراق.
أعياد ومناسبات:
اليوم الوطني في فرنسا.