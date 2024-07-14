عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمنطقة أبو إسكندر شمال غرب مدينة غزة.

– وسائل اعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط ملعب اليرموك بمدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شــهيد و 4 جرحى من الأطفال جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء و 30 جريحاً جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شـهداء و 6 جرحى جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.