SCS-NET

إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

2024-07-13

القدس المحتلة- سانا

أصيب 5 فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عدة في الخليل وقلقيلية وجنين واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص ما أدى لإصابة 5 منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

واستشهد فلسطيني وجرح ثلاثة آخرون أمس جراء اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في مدينتي رام الله وأريحا.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقا شرق رام الله ونصبت الحواجز وعرقلت حركة الفلسطينيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين عليه في أريحا

القدس المحتلة-سانا أصيب فلسطيني بجروح مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في مدينة أريحا …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved