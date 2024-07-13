السيد نصر الله: سنخرج جميعاً من معركة طوفان الأقصى منتصرين شامخين

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن مظلومية الشعب الفلسطيني واضحة ولا ترقى إليها أي مظلومية مبيناً أن مجزرة العدو الصهيوني اليوم بحق النازحين في المواصي غرب خان يونس تبين أنه لا يوجد ظلم واستبداد في الأرض أكثر من ذلك.

وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم “نحن الذين خرجنا من حرب تموز عام 2006 مرفوعي الرأس رغم التضحيات سنخرج جميعًا من معركة طوفان الأقصى منتصرين شامخين”.

ولفت السيد نصر الله إلى أن المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية هي الاهتمام والتعاطف النفسي والقلبي والعاطفي والدعاء والتعبير عن الموقف السياسي والإعلامي والإدانة والمظاهرات والمساندة المادية ولكن المستوى الأرقى هو القتال من أجل أن دفع العدو ليوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وأكد السيد نصر الله أن الأغلبية الساحقة من جرحى المقاومة تعافوا وعادوا إلى جبهات القتال.

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