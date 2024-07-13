فضية وبرونزية وشهادة تقدير لسورية في أولمبياد علم الأحياء الدوليّ في كازاخستان

دمشق- سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليتين، فضية وبرونزية وشهادة تقدير في أولمبياد علم الأحياء الدوليّ الذي تنظمه كازاخستان خلال الفترة ما بين7و14من شهر تموز الجاري بمشاركة 800 طالب وطالبة من 80 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الميدالية الفضية أحرزها الطالب كنان الكنجو من محافظة حلب فيما أحرز الطالب محمد حيدر من محافظة اللاذقية الميدالية البرونزية أما شهادة التقدير فأحرزها الطالب مقداد العلي من محافظة حمص.

وأشارت الهيئة إلى أن الفريق السوري المشارك في هذا الأولمبياد ترأسه وأشرف عليه كل من الدكتور عبد السميع هنانو والدكتور أنطونيوس الداود .

وحقق الأولمبياد العلميّ السوري في العام الماضي ميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير.

هيلانه الهندي

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