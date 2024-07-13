تمثيل المرأة في المجالس والمراكز القيادية خلال ملتقى حواري في مكتبة الأسد

دمشق- سانا

أقامت مؤسسة المرأة السورية الوطنية اليوم ملتقى حواريا بعنوان “تمثيل المرأة في المجالس والمراكز القيادية” في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وأكد المشاركون في الملتقى على دور المرأة في أسرتها وعملها حيث أثبتت تميزها في أداء مهامها بمختلف المجالات وقدرتها على تعزيز دورها في المجتمع، لافتين إلى ضرورة مساندتها بشكل مستمر والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها لكي تقوم بدورها في البناء والتنمية على نحو فعال وحيوي.

وأشارت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة المهندسة إيمان عبد الله إلى دور المؤسسة خلال فترة الأزمة في بعض الأعمال الإغاثية وتأهيل سيدات في قطاعات مختلفة حتى تشغل مراكز في العمل المجتمعي والقيادي بكل أشكاله، وتأخذ دورها في مجلس الشعب ومجالس النقابات والإدارات ولتعزز دورها الاجتماعي والقيادي الفعال في المجتمع.

وبينت رئيس رابطة الحقوقيين السوريين المحامية رنا المدني حقوق المرأة السياسية وفق دستور الجمهورية العربية السورية بمناسبة انتخابات مجلس الشعب، منوهة بجهود المرأة ونجاحها قياديا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودورها الفعال تحت قبة المجلس، إضافة إلى دورها التنموي في المجتمع.

من جهتها لفتت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق صونيا الخانجي إلى أن وجود المرأة في مراكز القرار معيار للتقدم وتعبير عن المساواة.

رئيسة سيدات الأعمال الصناعيات الدكتورة مروى ايتوني رأت أن المرأة بدورها الفعال تشكل قوة ديناميكية داعمة للتطور والتحول في المجتمع.

وأشارت مديرة الفروع في بنك بيبلوس رندة قباني إلى كيفية دعم المرأة ومساندتها بشكل مستمر لتذليل الصعوبات التي تعيق تحقيقها لذاتها ومساعدتها على التوفيق بين دورها العائلي ونشاطها الاجتماعي.

وتحدثت مديرة التطوير السياحي في وزارة السياحة المهندسة راما الشيخ عن تجربتها الشخصية كامرأة من خلال تواجدها في وزارة السياحة وتدرجها في مراكز قيادية، مؤكدة أن لا شيء يمنع وصول المرأة لأي منصب قيادي لطالما تمتلك الإرادة والتصميم.

وبينت نائبة رئيس النادي الدبلوماسي في سورية ريما عبسي دور سيدات النادي في إعطاء صورة عن المرأة السورية خلال سنوات الأزمة، فهي فاعلة في كل المجالات وتشارك الرجل في بناء الأسرة من خلال دورها كأم وكسند لزوجها.

مديرة التحرير في صحيفة تشرين الدكتورة يسرى المصري لفتت إلى المسؤولية التي تتميز بها المرأة الإعلامية في مسيرتها المهنية، ما يحتم عليها التعلم المستمر والتطوير الذاتي لأنها ضمير الشريحة التي تمثلها في توجيه الرأي العام، مبينة أن مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشعب مهمة جدا وهي تبين مدى تطور الوعي الاجتماعي لاختيار الشخص القادر على صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مجلس الشعب.

وبين الدكتور في علم الاجتماع كريم أبو حلاوة الدور الفعال للمرأة، لتكون فاعلة في المجتمع، وحصولها على القوة والمكانة الاجتماعية في مختلف الأصعدة وخاصة دورها القيادي والريادي في التنمية الاجتماعية.

جيما ابراهيم

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