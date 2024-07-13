طقس الغد… درجات الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات محلية في بعض المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في المناطق الشمالية والجنوبية والجبلية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية وعشوائية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية والغربية، مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر، تتجاوز سرعتها 70 كم /سا، مثيرة للغبار والأتربة في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 34 / 20

المنطقة الجنوبية 32 / 18

المرتفعات الجبلية 27 / 16

المنطقة الوسطى 33 / 22

المنطقة الساحلية 31 / 23

المنطقة الشمالية 35 / 24

منطقة الجزيرة 42 / 26

المنطقة الشرقية 42 / 28

منطقة البادية 39 / 24/.

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