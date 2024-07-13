كنعاني: مجزرة خان يونس أكدت مجدداً أنه لا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية للكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن مجزرة الكيان الصهيوني الجديدة اليوم في خان يونس أكدت مجدداً أنه ليس لدى هذا الكيان أي خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية.

وقال كنعاني في حسابه على منصة إكس اليوم: “لقد أظهر الصهاينة مرة أخرى وبوحشية أنه من أجل تعويض الهزائم التي تعرضوا لها في ساحة المعركة أمام المقاومة، فإنهم لا يعترفون بأي خط أحمر إنساني وأخلاقي تجاه سكان قطاع غزة العزل، ولكن عليهم أن يعلموا أن الإصرار على الاستمرار بهذا المسار لن يؤدي إلا إلى كراهية عالمية أوسع للنظام العنصري الصهيوني وتسريع تدميره”.

وأضاف كنعاني: “إن إطلاق الصواريخ على مخيمات اللاجئين رغم إعلانها مناطق آمنة هو الجريمة الأحدث في سلسلة الجرائم التي يرتكبها نظام القتل الصهيوني في ظل المساعدات العسكرية الواضحة للنظام الأمريكي والسلوك الأوروبي المخادع”.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات مستهدفاً مخيمات النازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد 79 فلسطينياً في حصيلة غير نهائية.

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