تسويق أكثر من 93 ألف طن من القمح لفرعي الحبوب وإكثار البذار بدرعا

درعا-سانا

بلغت كمية القمح المسوقة إلى فرعي المؤسستين السورية للحبوب وإكثار البذار بدرعا حتى الآن 93879 طناً.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، المهندس أنور الفروان أن الكمية التي تم تسويقها لمركزي الحبوب في مدينتي إزرع والصنمين بلغت حتى الآن 89879 طناً، وأن الاستلام اليومي حوالي 700 طن، مؤكداً أن عمليات التسويق تسير بوتيرة جيدة ووفق آلية بسيطة لجهة تسهيل حركة الاستلام وصرف قيمة الحبوب للفلاحين.

من جانبه لفت مدير مؤسسة إكثار البذار، المهندس سامر الزامل إلى أن الكميات المسوقة للفرع بلغت 4 آلاف طن، مؤكداً أن صرف قيم القمح للفلاحين يتم خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة عن طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني.

قاسم المقداد

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