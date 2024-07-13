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منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة

2024-07-13

القدس المحتلة-سانا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في منطقة مواصي خان يونس ومخيم الشاطئ في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقالت المنظمة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن هذه المجازر هي امتداد لجريمة الإبادة الجماعية التي لا يزال يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص”.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أشهر.

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