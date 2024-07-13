6 متدربين يتأهلون للمرحلة النهائية من مسابقة “حكايا الشام تروى بلغة الياسمين”

دمشق-سانا

نظمت الغرفة الفتية الدولية بدمشق بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم المرحلة نصف النهائية من مسابقة “حكايا الشام تروى بلغة الياسمين”، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وشارك في المرحلة نصف النهائية 12 متدرباً ومتدربة، وتأهل منهم 6 إلى المرحلة النهائية، وتهدف المسابقة لتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة والخبرة الضرورية في مهارات الوقوف والتحدث أمام الجمهور وتحفيزهم لاكتساب هذه المهارة المهمة على الصعيد الشخصي.

كما توفر المسابقة للشباب بيئة للتشبيك وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتتكون من عدة مراحل تتمثل بمرحلة تدريبات تهدف إلى بناء القدرات وورشات للقدرات المتقدمة والتحفيز بالمنافسة من خلال ثلاث مراحل “التصفيات ونصف النهائي والنهائي” للوصول الى خطابات ومتحدثين بجودة عالية.

رئيس مجلس إدارة الغرفة لعام 2024 محمد جهاد الهندي بين في تصريح لـ سانا أن الخطابات ضمن المسابقة تركز على دمشق وتراثها وعمارتها بهدف تعزيز التراث السوري والإضاءة عليه، مشيراً إلى أن فكرة المسابقة تقوم على أن يبحث كل متسابق في التراث الدمشقي بالبيئة المحيطة به ويعبر عنه بلغة الخطباء.

بدوره نائب رئيس الغرفة أنور اللوجي أشار إلى أن الفئات العمرية التي استهدفتها المسابقة هي من عمر 18 إلى 40 عاماً، حيث تم التسجيل فيها عبر طرح استمارة للراغبين بالانضمام إليها، مبيناً أنه تم إجراء تدريبات للمتسابقين تضمنت بناء الخطاب والوقوف أمام الجمهور والتغلب على التحديات أثناء الخطابة إضافة لإعطائهم تدريبات متخصصة في الصوت وبناء الموضوع.

يذكر أن الغرفة الفتية الدولية تأسست عام 2004 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في سورية وهي شبكة عالمية تطوعية من المواطنين الفعالين من فئة الشباب، وتهدف إلى النهوض بالمجتمعات وتوفير فرص التنمية لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في أربعة نطاقات هي تطوير الأفراد والتأثير المجتمعي والأعمال والريادة والتعاون الدولي.

مهند سليمان

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