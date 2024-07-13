سلاح الجو الروسي يستهدف مصنع متفجرات تابعا لنظام كييف

موسكو-سانا

استهدفت القوات الروسية والمدفعية التابعة لها مصنعا لإنتاج المتفجرات الأوكرانية، وأهدافاً أخرى خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إنه “خلال 24 ساعة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز “أتاكمز”، وصاروخاً موجهاً مضاداً للطائرات من طراز “إس200” تم تحويله لإطلاق النار على أهداف أرضية، وستة صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع، و17 مركبة جوية دون طيار”.

كما سيطرت وحدات مجموعة “فوستوك” الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضاً القوى العاملة من ألوية المشاة الآلية 58 و72 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 123 ولواء الحرس الوطني الحادي والعشرين في ستوروزيفوي، ماكاروفكا وبريتشيستوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان: إن “العدو فقد أكثر من 140 عسكرياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز “إم 113″، وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع”.

كما هزمت وحدات من مجموعة “دنيبر” الروسية مجموعة الأفراد ومعدات الألوية الآلية في القوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي في مناطق نوفودانيلوفكا ومالايا توكماشكا من مقاطعة زابوروجيه وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين، وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر مصنوعاً في الولايات المتحدة، ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم، ومستودعين للذخيرة الميدانية.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، وعلى رأسها دبابات “ليوبارد 2” الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، إضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف “الناتو”، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات لروسية.

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