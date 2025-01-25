اتفاقية بين المصرف التجاري وشركة الهرم تتيح الإيداع والسحب من وإلى البطاقة المصرفية عبر فروع الشركة

دمشق-سانا

وقع المصرف التجاري السوري وشركة هرم بيراميد للحوالات المالية اتفاقية تعاون يتم بموجبها تقديم العديد من الخدمات منها الإيداع والسحب عبر التحويل الفوري والمباشر من والى حساب البطاقة المصرفية للتجاري عن طريق فروع الشركة الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء الموظفين في الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم.

الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية وإيصالها لقاعدة أوسع من المتعاملين تم توقيعها اليوم من قبل المدير العام للمصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف ورئيس مجلس مديري شركة هرم بيراميد للحوالات المالية فؤاد عاصي وبحضور النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي ميساء صابرين ونائب الحاكم بسام الزراد وذلك خلال حفل أقيم في مقر الشركة.

وتسمح الاتفاقية المذكورة بتغذية حساب البطاقة المصرفية التي يحملها المتعامل مع التجاري السوري بموجب حوالة أو إيداع نقدي عن طريق فروع شركة هرم بيراميد كما يستفيد حامل البطاقة من خدمة تسديد الفواتير الشهرية وأقساط القروض المستحقة عليه عبر تغذية رصيد البطاقة من خلال فروع شركة الهرم المتواجدة في عموم المحافظات والمدن وتأتي الاتفاقية في إطار التوجه نحو تحويل الدفع الإلكتروني.

وأشار مدير عام التجاري السوري إلى الشراكة الإستراتيجية المتميزة مع شركة هرم بيراميد، معبراً عن حرص المصرف على الدخول في الشراكات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة التي توفرها شركة الهرم للمتعاملين مع المصرف من مختلف شرائح المجتمع وفي مناطق جغرافية قد يكون المصرف غير متواجد فيها، ولا سيما المناطق الريفية والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات.

وأكد الدكتور يوسف ضرورة تركيز الخطط المستقبلية للمصرف على التوسع الأفقي للخدمات المصرفية الإلكترونية، والبحث عن الأدوات البديلة لتدعيم التواصل مع المتعاملين مع المصرف، وضمان وصول الخدمات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض.

من جانبه لفت رئيس مجلس مديري شركة هرم بيراميد للحوالات المالية إلى أهمية التعاون مع التجاري السوري الذي يمثل مؤسسة مصرفية كبيرة تعزز رؤية الشركة الهادفة للتحول الرقمي، وتوسيع مفهوم التحويل المالي والتطوير بخدماتها من خلال الربط والتعاون مع مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع المصرفي.

وأكد عاصي أن من شأن استخدام الوسائل التقنية ونظم المعلومات التي دأبت الشركة على تطويرها توفير خدمة التحويل الفوري والآني بشكل سريع وآمن لحاملي بطاقات التجاري السوري الذين يمثلون شريحة واسعة من المواطنين، منوها بالجهود التي بذلها فريق العمل المشترك من الطرفين لإتمام الخدمات التي تضمنتها الاتفاقية.

وسيم العدوي

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