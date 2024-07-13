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شهيدان في غارة للعدو الإسرائيلي على طريق الخردلي مرجعيون جنوب لبنان

2024-07-13

بيروت-سانا

استشهد مواطنان لبنانيان في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية مستهدفة سيارة على طريق الخردلي مرجعيون جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن طائرة مسّيرة إسرائيلية معادية أطلقت ظهر اليوم صاروخاً على سيارة جيب مدنية قرب نبعة مياه على طريق الخردلي مرجعيون في الجنوب اللبناني ما أدى الى ارتقاء شهيدين.

ومشطت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مرابضها في موقعي الراهب وهرمون بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة رميش الحدودية حيث تضرر عدد من المنازل.

وكان الطيران الحربي المعادي قد شنَّ الليلة الماضية غارات بالصواريخ استهدفت مدينة الخيام وبلدتي كفركلا والطيبة.

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