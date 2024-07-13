التربية: امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية تبدأ في الساعة الـ 9 صباحاً بدلاً من الساعة الـ 8 صباحاً

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم قراراً بأن يبدأ امتحان كل مادة من مواد الدورة الثانية 2024 لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كلها الواردة في البرنامج المعمم سابقاً في الساعة الـ 9 صباحاً بدلاً من الساعة الـ 8 صباحاً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه سيتم الحفاظ على تاريخ ومدة الامتحان وفق ورودها في البرنامج الامتحاني، مبينة أن هذا القرار جاء نظراً لتحديد المراكز الامتحانية للدورة الثانية 2024 في مركز المحافظة حصراً.

وأكدت الوزارة في بيانها حرصها على مصلحة الطلاب وعدم تأخر أي طالب عن امتحان أي مادة من المواد المتقدم لها في الدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية (الصناعية والتجارية والنسوية) والثانوية الشرعية.

وتبدأ الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية يوم الخميس الـ 25 من تموز الجاري، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة الفرع الأدبي يوم الثلاثاء الـ 6 من آب القادم، والثانوية العامة الفرع العلمي والثانوية الشرعية يوم الخميس الـ 8 منه.

رحاب علي

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