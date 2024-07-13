معهد التأهيل المهني لذوي الإعاقة بالسويداء يعلن بدء قبول طلبات التسجيل في الدورات المهنية

السويداء-سانا

أعلن معهد التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة بالسويداء التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن بدء قبول طلبات التسجيل فيه للعام الدراسي 2024 _ 2025 في الدورات المهنية، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع على أن يحدد تاريخ انتهاء تقديم الطلبات بموعد لاحق.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه يجب على المتقدم ان يقوم بملء استمارة بيانات شخصية وفق نموذج معتمد يرفق بها صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن قيد مدني ” فردي” وصورة مصدقة عن بطاقة الإعاقة، وذلك ضمن مقر المعهد الكائن في منطقة الشقراوية طريق الحج بمدينة السويداء.

وأوضح بحصاص أن من شروط القبول ألا يقل عمر طالب التدريب عن 15 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً بتاريخ تقديم الطلب، وأن يكون قابلاً للتدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع قدراته الجسدية والعقلية والحسية والمعرفية.

وأشار بحصاص إلى أن المهن الموجودة في المعهد تشمل الخياطة والتريكو والتطريز والحلاقة الرجالية والنسائية والنجارة والكهرباء والتكييف والتبريد والمهن الزراعية واليدوية المختلفة والمعلوماتية، على أن يتم افتتاح الدورات حسب العدد المسجل بكل مهنة، ويمكن افتتاح دورات مهنية أخرى حسب الحاجة والإمكانية.

عمر الطويل

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