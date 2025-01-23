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الأمن الروسي يعثر على مخبأ أسلحة غربية بجمهورية دونيتسك الشعبية

2024-07-13

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة الغربية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الجهاز الأمني الروسي قوله في بيان إنه “نتيجة للأنشطة العملياتية لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة الأجنبية التي خلفتها القوات الأوكرانية أثناء الانسحاب من أفدييفكا”، موضحاً أنه تم ضبط العديد من الأسلحة منها قاذفتا قنابل يدوية أمريكية وسويدية الصنع.

وأوضح البيان أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية يواصل إجراءاته الأمنية في الأراضي المحررة”.

وكان الجيش الروسي أعلن في شباط الماضي سيطرته الكاملة على مدينة أفدييفكا.

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