الحرارة توالي انخفاضها والجو صيفي عادي

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية وعشوائية من المطر ليلا في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 75 كيلو متراً بالساعة، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في المناطق الشمالية والجنوبية والجبلية، ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية وعشوائية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية والغربية، مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الاثنين دمشق 35 / 23 34 / 21 36 / 21 القنيطرة 29 / 16 28 / 15 29 / 16 درعا 35 / 22 32 / 21 34 / 22 السويداء 30 / 17 28 / 16 31 / 17 حمص 33 / 22 31 / 20 32 / 21 حماة 37 / 23 35 / 22 37 / 23 الحسكة 43 / 27 42 / 26 43 / 26 اللاذقية 32 / 23 31 / 23 32 / 24 طرطوس 32 / 23 32 / 22 33 / 22 حلب 37 / 23 35 / 22 36 / 23 إدلب 34 / 21 32 / 20 34 /21 دير الزور 42 / 26 42 / 26 41 / 27 الرقة 41 / 22 39 / 23 40 / 24

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