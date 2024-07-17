حفل موسيقي لـ (أوركسترا صبا) بقيادة الموسيقي شادي نجار في حلب

حلب-سانا

أقامت كنيسة الآباء الفرنسيسكان في حلب مساء اليوم حفلاً موسيقياً قدمته أوركسترا صبا بقيادة الموسيقي شادي نجار في دير الأرض المقدسة بالفرقان.

وتميز الحفل الذي أشرف عليه الموسيقي شادي نجار بتقديم 13 فقرة منها خمس فقرات غنائية، وباقي الفقرات موسيقية أغلبها من ألحانه، وبعضها الآخر من الأغاني القديمة لعمالقة الطرب، منها أم كلثوم وفيروز وموشح أندلسي تم تقديمها بروح جديدة.

وفي تصريح لسانا بين الموسيقي نجار أن حفل اليوم موسيقي بامتياز هدفه نشر الفرح وتجديد الأمل للناس بأننا في سورية عامة وفي حلب خاصة مقبلون على حقبة جديدة مملوءة بالحب والثقافة والحضارة، مشيراً إلى أن “أوركسترا صبا” تسعى لتقديم أمسيات أخرى في العديد من المحافظات.

وبينت المغنية ريم شابو أنها تشارك بانتظام في العديد من الحفلات الموسيقية مع أوركسترا صبا، وتستمتع بالعمل مع هذا الفريق المحترف الذي يعمل بروح إيجابية.

وأشارت شابو أنها شاركت في أداء أربع مقطوعات موسيقية، كل منها تتميز بروحها الفريدة وهويتها الخاصة، منها مقطوعة دينية، وأخرى لفيروز، ومقطوعة عن حلب من تأليف شادي نجار، بالإضافة إلى مقطوعة رابعة تتحدث عن الأمل والحب وتعبر عن تفاؤل الإنسان وجمال الحياة.

أما المغني جورج دايخ المشارك بأغنية “جزيرة الكنز” بطريقة أوبرالية جديدة أشار إلى أن هذه المشاركة هي الأولى له مع أوركسترا صبا وسعيد بحمله هذه الرسالة الموسيقية التي تدعو إلى الحب والسلام.

يذكر أن أوركسترا صبا تأسست عام 2016 إيماناً منها بأن صوت الموسيقا هو دائماً الصوت الأجمل والأقوى، وصوت الحضارة والثقافة، وتأكيد أن كل ما ينبع من رحم الألم لابد أن يرى النور أمام شعب يعشق الموسيقا والحضارة وأشرف على تدريبه شادي نجار وضم فئات عمرية مختلفة، وقدم العديد من الأمسيات الغنائية التي لاقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

آلاء الشهابي

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