منصور: يجب وقف المذبحة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

نيويورك-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته المجتمع الدولي بوقف المذبحة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعياً إلى ضمان حماية الفلسطينيين وفق القانون الدولي وأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وحسب وكالة وفا قال منصور خلال رسائل بعثها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا يوجد مكان يذهب إليه الناس، ولا مكان يشعرون فيه بالأمان.. لقد دمرت إسرائيل أغلبية قطاع غزة، وما بقي منه تعتبره هدفاً مشروعاً، بينما تصر على انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي وتمزيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتنتهك كل أشكال الحماية للمدنيين في وقت الحرب”. مضيفاً: “حتى المناطق الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل”.

وشدد منصور على أن التهجير القسري غير القانوني وغير الإنساني للمدنيين الذي يمارسه الاحتلال يتكرر في كل أنحاء غزة، ما يسبب اضطرابات وصدمات مستمرة، وخاصة بين الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، بما في ذلك المرضى والجرحى وذوو الإعاقة.

وأكد منصور أنه من الضروري وجود وقف لإطلاق النار، وأن تتوقف الحرب المروعة التي يشنها الاحتلال في القطاع المنكوب ومحاسبته على الجرائم ضد الإنسانية التي يواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني على مدى عقود.

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