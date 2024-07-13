بزشكيان: علاقاتنا مع روسيا والصين استراتيجية

طهران-سانا

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان علاقات بلاده مع روسيا والصين بـ الاستراتيجية، منوهاً بوقوف البلدين إلى جانب إيران في “الأوقات الحرجة”.

وقال بزشكيان في مقال له اليوم في صحيفة طهران تايمز: إن “اتفاقيتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الصين هي بمنزلة خريطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين، وهي مهمة للغاية في بناء شراكة استراتيجية متبادلة المصالح، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع بكين، ونتحرك

نحو نظام عالمي جديد”، لافتاً إلى أن الصين لعبت في عام 2023 دوراً رئيسياً في تطبيع علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية.

وفي إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين طهران وموسكو، قال بزشكيان: إن “روسيا حليفتنا الاستراتيجية، وسوف تلتزم حكومتي بتوسيع وتعزيز التعاون بيننا”، مؤكداً استعداد حكومته لتقديم الدعم الفعال للمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام لشعبي روسيا وأوكرانيا.

وختم بزشكيان مقاله بالتأكيد على مواصلته العمل بإعطاء الأولوية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع روسيا، وخاصة في أطر مثل مجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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