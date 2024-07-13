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سورية في الأولمبياد العالمي للرياضيات لعام 2024

2024-07-12

دمشق-سانا

يشارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري في اختصاص الرياضيات في الأولمبياد العالمي للرياضيات آي إم أو لعام 2024 في دورته 65 الذي تستضيفه بريطانيا خلال الفترة بين 11 و22 تموز الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الفريق السوري يضم كلاً من الطلاب محمد أسطة ومحمود أسد والليث شحط ومحمد فجال من حلب ومحمد مزاحم وشفيق بارة من دمشق.

وأشارت الهيئة إلى أن الفريق يترأسه كل من الدكاترة عمران قوبا، وخالد حلاوة، ومحمد الحلبي.

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