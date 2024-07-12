استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأُصيب اثنان آخران مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين شمال غرب رام الله واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين أحدهما إصابته خطيرة، في وقت اعتدى فيه عشرات المستوطنين على مركبات الفلسطينيين قرب قرية شقبا ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت طفلاً، واقتحمت قرية أم دار غرب جنين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ثم احتجزت 15عاملاً، كما أغلقت المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم.

وكان استشهد طفل وأصيب آخرون أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوب جنين بالضفة الغربية.

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