الصين تجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

بكين-سانا

دعت وزارة الخارجية الصينية كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمره الصحفي اليوم تعليقاً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في القطاع: “تعارض الصين وتدين كل الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي”، مضيفاً: “إن الوضع الحالي في قطاع غزة غير قابل للاستمرار، والأولوية الأكثر إلحاحاً هي التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

وأوضح جيان أن بلاده تحث “إسرائيل” على الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي، ووقف أعمالها العدائية في أقرب وقت ممكن، والعمل على تجنب وقوع إصابات بين المدنيين الأبرياء.

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