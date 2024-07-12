غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين ويجب وقف إطلاق النار فوراً في غزة

نيويورك-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة مشدداً على عدم وجود مبررات للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وقال غوتيريش في كلمته أمام مؤتمر إعلان التعهدات لوكالة الأونروا كما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة: “إن مستوى القتل والدمار الكبير في قطاع غزة لا يمكن فهمه وحان الوقت الآن لوضع حد لهذه الحرب الرهيبة وإعلان وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة”.

ولفت غوتيريش إلى ما يتعرض له الفلسطينيون حالياً وحاجتهم الماسة لوكالة الأونروا مندداً بتزايد أوامر الإخلاء التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تجبر الفلسطينيين على النزوح وكأنهم كرات بشرية في مسرح الدمار.

وكرر غوتيريش التأكيد على أن وكالة الأونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة ولا يوجد بديل منها، مشدداً على أن عملها يشكل أحد أعظم العوامل التي توفر بصيص أمل وقدراً من الاستقرار في منطقة مضطربة.

وأشار غوتيريش إلى استشهاد 195 موظفاً من وكالة الأونروا خلال العدوان على غزة ما يشكل أعلى عدد ضحايا في تاريخ العمل الإغاثي الإنساني داعياً إلى مواصلة تمويل الوكالة وحماية موظفيها ومقارها كي لا يفقد اللاجئون الفلسطينيون شريان الحياة الحرج وآخر بصيص أمل في مستقبل أفضل.

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