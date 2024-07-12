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زاخاروفا: هدف قرارات قمة الناتو تشجيع النظام الأوكراني على مواصلة القتال

2024-07-12

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القرارات التي تبنتها قمة حلف “الناتو” في واشنطن تهدف إلى ضمان استمرار نظام كييف في الأعمال العدائية.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم: “ما زلنا نرى الواقع الذي يستخدم فيه الناتو أوكرانيا كمادة للاستهلاك في المواجهة الجيوسياسية مع روسيا، والقرارات المتفق عليها في القمة تهدف إلى تشجيع الأوكرانيين على مواصلة الأعمال القتالية”.

وأشارت زاخاروفا أيضاً إلى غياب إجماع بين الدول الأعضاء في “الناتو” على مواعيد وحجم التمويل لأوكرانيا وكذلك كيفية انضمامها إلى الحلف، موضحة أن الوحدة الاستعراضية التي حاول الناتو إظهارها تكاد تنهار حرفياً بهذه المسألة.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أوضح في وقت سابق اليوم أن حلف “الناتو” يعتبر أن من حقه استخدام القوة في أي مكان من العالم تحت ذرائع واهية “كنشر الديمقراطية أو محاربة الإرهاب”.

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