SCS-NET

الأونروا: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي

2024-07-12

جنيف-سانا

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من أن قطاع غزة يواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما قولها في حسابها على منصة “إكس”: إن “قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال إذا استمرت هذه الحرب” موضحة أن أكثر من “600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب”.

وأشارت توما إلى إغلاق عدد كبير من المدارس وتحول مدارس “الأونروا” إلى ملاجئ للنازحين، مؤكدةً أن الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم.

ودعت المسؤولة الأممية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً من أجل هؤلاء الأطفال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرون فجر اليوم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved